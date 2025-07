La Repubblica sceglie oggi la via "ottimistica" per definire la situazione di Ademola Lookman. Secondo il quotidiano, infatti, l'attaccante è quasi dell'Inter. Mancano cinque milioni a separare domanda e offerta, sebbene Marotta sappia che non è sufficiente, anche perché la Dea non è una società che deroga. Al massimo concede qualche margine, ma non mercanteggia.

Quel che è accaduto lo scorso anno con Koopmeiners, che fece pressioni rifiutando addirittura di giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, insegna: alla fine da Bergamo scesero ben poco col prezzo.

Ma con Lookman andrà diversamente, secondo il quotidiano, perché il tira e molla è già alle ultime battute e l'Inter arriverà in qualche modo a 50 milioni. Non si andrà, secondo La Repubblica, oltre al settimana in corso.