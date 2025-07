Nel corso della sua presentazione ufficiale alla stampa come nuovo giocatore della Juventus, Jonathan David ha spiegato perché alla fine, nonostante l'interesse di Inter e Napoli, abbia accettato l'offerta bianconera: "Abbiamo avuto dei colloqui con il management, per me è stato importante. Ho parlato anche con alcuni compagni. C'era grande interesse nel portarmi qui e io avevo lo stesso interesse".