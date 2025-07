Beppe Marotta e Luca Percassi stanno trattando il passaggio di Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter. Ieri i milanesi hanno alzato l'offerta rispetto agli iniziali 40 milioni arrivando a 42 più bonus. L'offerta, come riporta oggi il Corriere della Sera, non fa girare la testa ai bergamaschi.

In caso di fumata nera, però, la palla passerebbe anche al giocatore. Da capire se Lookman si metterà a disposizione per le amichevoli previste a partire da questo sabato, 2 agosto, a Lipsia oppure se farà ostruzionismo sperando in una soluzione positiva della vicenda.