Proseguono le trattative tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, anche se al momento non c'è ancora la fumata bianca. Come riporta oggi Tuttosport, l'attaccante ha accolto con favore il tentativo di rilancio dei milanesi. Sta ultimando il ciclo di terapie dopo l'infortunio alla caviglia sinistra ed entro una settimana sarà pronto.

Se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe anche iniziare a collaudare il feeling con Lautaro e Thuram nelle ultime amichevoli estive. Dal canto suo Chivu e l'Inter hanno fatto all-in sull'anglo-nigeriano perché, come ha ben specificato il tecnico nell'ultima conferenza stampa, per vincere le partiet servono giocatori che saltano linee e uomini, che vincono duelli. E all'Inter manca proprio uno come Lookman.