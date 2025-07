Mentre la trattativa tra Comune di Milano, Inter e Milan per la vendita dello stadio e della zona di San Siro è stata rimandata a settembre, in vista di Euro 2032 c'è un altro nodo da sciogliere.

Attualmente, come ricorda Tuttosport, l'impianto del Meazza non è a norma per la competizione europea. Il solo stadio italiano in regola per la competizione è lo Stadium di Torino, per gli altri servono dei lavori. Una ristrutturazione, secondo indiscrezioni, non basterebbe: serve uno stadio nuovo.

Ma anche ammesso che basti una maxi-ristrutturazione (i parametri per l'Europeo sono ancora più stringenti di quelli per la finale di Champions League a cui Milano ha rinunciato in vista del 2027) nessuno tra il sindaco Beppe Sala e i due club della città vogliono sobbarcarsi costi elevatissimi con ritorni minimi per mettere a posto gli spazi interni, che servirebbero per avere il nulla osta ma che non è certo siano compatibili col mantenimento della struttura.