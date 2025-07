"Se l'Inter riesce a prendere Lookman, fa un grande colpo. Sono certo che l’Atalanta abbia voglia di venderlo. Se il giocatore ha un’offerta da una squadra come l’Inter, non se la farà scappare". Così l'operatore di mercato Dario Canovi, parlando in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Nel corso dell'intervista, lo storico agente ha anche assegnato il suo personale Oscar del mercato italiano al Napoli: "Ha fatto una campagna acquisti sontuosa. Ha rafforzato tutti i ruoli. Milinkovic-Savic è un grande secondo", le sue parole.