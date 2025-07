Sono ore caldissime per il futuro di Medih Taremi che non rientra ormai più nei piani dell’Inter. Come riportato dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, l’attaccante ha deciso di andarsene dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu che ha cambiato i piani per l’attacco. La sua destinazione preferita è la Premier League. Sulle sue tracce al momento ci sono club come Fulham, Leeds United, Nottingham Forest, West Ham e Beşiktaş.

Excl: Following Inzaghi's exit from the club and the changes in Inter's attacking lineup, Taremi has decided to leave. His preferred destination is the Premier League. Clubs such as Fulham, Leeds United, Nottingham Forest, West Ham,and Beşiktaş have shown interest in signing him. pic.twitter.com/NsRd31U4JO