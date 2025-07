Ci sono anche due partite dell'Inter nel pacchetto di amichevoli estive che andranno in onda in chiaro sul NOVE, ad agosto, grazie a un accordo siglato da Warner Bros. con DAZN. Nello specifico, riporta Digital-news.it, il test di venerdì 8 agosto tra la squadra di Cristian Chivu e il Monaco verrà trasmesso in differita, alle 21.30. Sabato 16 agosto, invece, i tifosi nerazzurri potranno godersi la sfida del San Nicola di Bari contro l'Olympiacos in diretta, con fischio d'inizio alle 20.30.