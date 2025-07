Arrivano ulteriori indiscrezioni che riguardano il difensore dell'Inter Yann Bisseck, sul quale è piombato, come raccontato nelle scorse ore, il Crystal Palace. Il club inglese cerca un difensore e il tedesco è un profilo che piace parecchio, al punto da finire nei primi posti della lista dei desideri. Secondo la versione di Sky Sport l’Inter chiede almeno 40 milioni di euro. Le richieste dei nerazzurri non sono l'unico ostacolo: l'ex Aarhus è felice di stare a Milano e per convincerlo servirebbe un'offerta economica importante.