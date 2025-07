Lookman sì, Lookman no. Ma intanto l'Atalanta studia già il post-Ademola e gli occhi della Dea si sono posati su Jonathan Rowe, esterno inglese del Marsiglia, lo scorso anno alle dipendenze di De Zerbi che lo ha utilizzato soprattutto come jolly a gara in corso dopo una stagione al Norwich.

"Rowe è un’ala sinistra che può puntare l’avversario o anche rientrare sul piede preferito. Sarebbe lui il nome più in quota in questo momento per sostituire l’eventuale buco lasciato da Ademola Lookman ", assicura la rosea.