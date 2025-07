Dopo le notizie che riguardano il futuro di Mehdi Taremi, che dopo l'addio di Simone Inzaghi avrebbe messo in discussione la sua permanenza all'Inter (LEGGI QUI), dall'Iran arrivano aggiornamenti anche riguardo il presente o il futuro più immediato dell'attaccante nerazzurro. Il 99 di Chivu, rimasto in Patria per via delle vicissitudini legate all'attacco di Israele, permanenza che lo ha obbligato all'assenza al Mondiale per Club negli USA, rientrerà in Italia con una settimana di ritardo, con tanto di permesso ottenuto da Viale della Liberazione.

Secondo Tasnim News, il rientro dell'ex Porto a Milano per aggregarsi al resto dei compagni è previsto entro sabato come si legge nel Tweet del giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh che ribadisce: "L'addio di Taremi all'Inter questa estate è confermato".