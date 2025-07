Durante l'incontro andato in scena oggi nella sede della Lega Serie A tra Beppe Marotta e Luca Percassi, l'Inter ha formulato una nuova proposta all'Atalanta con l'obiettivo di assicurarsi Ademola Lookman. I milanesi hanno messo sul piatto 45 milioni di euro, bonus compresi, migliorando di 5 mln la precedente offerta, ricevendo però un altro 'no' dalla Dea che continua a chiedere 50 milioni di euro.

I due dirigenti, all'uscita dagli uffici di via Rosellini, a Milano, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai numerosi cronisti presenti (guarda qui).