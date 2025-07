In uno degli articoli odierni sull'edizione cartacea di Tuttosport si invita a tenere d'occhio eventuali offerte per Benjamin Pavard. Arrivato due estati fa, il difensore francese (si legge) non è più considerato come un incedibile.

Inoltre va considerato che nello stesso reparto l'Inter vorrebbe provare come ultimo colpo di coda della sessione di mercato in corso a regalarsi Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che Chivu ha lanciato come titolare in Serie A e che lo stesso tecnico vorrebbe allenare anche nella sua esperienza ad Appiano Gentile.