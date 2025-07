Il tecnico Roberto Breda, intervenuto negli studi di Sportitalia, ha parlato del possibile acquisto nerazzurro che riguarda Lookman, soffermandosi sulla chiave tattica: "Un difetto dell’Inter degli ultimi anni riguardava l’attacco. Lookman verrebbe acquistato per attuare dei principi che in questo momento non ci sono. Negli ultimi anni il punto di forza dell'Inter è stato il fraseggio, con Lookman ci sarebbe qualcosa di diverso".