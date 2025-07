Ore intense sul fronte Ademola Lookman. Tra Inter e Atalanta c'è ancora distanza e i prossimi step ufficiali potrebbero essere decisivi in un senso o nell'altro. Tra i due club c'è ancora distanza, anche perché i 45 milioni bonus compresi offerti ieri da Viale della Liberazione non sono considerati sufficienti dai bergamaschi, che vogliono avvicinarsi a quota 50 milioni, cifra di partenza.

Nel mentre, l'attaccante anglo-nigeriano attende con impazienza sviluppi sul suo futuro, spingendo affinché venga trovato un accordo al più presto. A fare il punto della situazione è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, il primo a rendere pubblico il nome di Lookman come obiettivo dell'Inter: "I 45 milioni offerti ieri sono la massima offerta da presentare all'Atalanta stabilita dall'Inter e non andrà oltre, per vari motivi. Il primo di carattere commerciale, perché avendo il giocatore quasi 28 anni non sarà rivendibile. Inoltre Oaktree valuta questa cifra anche superiore a quella prevista a bilancio. L'Atalanta aveva da tempo in preventivo di vendere Lookman, ma poi la cessione di Retegui ha scombussolato i piani. Lasciar partire il nigeriano sarebbe anche una questione di rispetto nei confronti di tifosi, per questo resta ferma sulle sue posizioni. Lookman però vuole andare, l'Inter gli ha offerto un quadriennale a 4,5 milioni netti. Allora l'Atalanta ha rilanciato per convincerlo a rimanere con un contratto da 5 milioni a stagione, ma lui ha rifiutato. Ora la palla passa al giocatore e l'Atalanta deciderà se ci sono le condizioni di cederlo a 45 milioni, cifra oltre cui l'Inter non andrà".