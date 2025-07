Ademola Lookman si avvicina all’Inter e c’è chi è pronto a scommetterci. Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto sul canale YouTube di Fantacalcio.it, si è sbilanciato sul futuro dell’attaccante nigeriano, attualmente in forza all’Atalanta.

“Penso che alla fine Lookman arriverà all’Inter! Non penso per i 50 milioni che chiede l’Atalanta, ma magari per 44 più bonus o qualcosa di simile”, ha dichiarato Trevisani. "All’Inter serve tanto, perché non ha un giocatore che salta l’uomo”.