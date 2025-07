Nel corso di un intervento sul canale YouTube di Leghe Fantacalcio, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma finito nel mirino dei top club italiani.

“Il Parma chiede 40 milioni di euro, l’Inter ci ha provato più di tutti, ma anche Milan e Juve si sono mosse”, ha rivelato il noto esperto di mercato. Leoni è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama italiano e non mancano le richieste, anche dall’estero.

Romano ha aggiunto che il giocatore non esclude la possibilità di restare un altro anno a Parma, soprattutto in mancanza di offerte che si avvicinino alle richieste economiche del club emiliano: “A quelle cifre non è ancora arrivato nessuno”.