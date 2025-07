Se il tormentone del momento di casa Inter è Ademola Lookman, si apre anche una nuova pista di trattative, ma in uscita. Trattasi di Yann Bisseck, nome circolato già nelle scorse ore per via del reale interesse mostrato dal Crystal Palace. Il club inglese è pronto a mettere sul piatto 30 milioni per il difensore tedesco che però non è scaldato dagli Eagles fa sapere Sport Mediaset.

I nerazzurri non hanno necessità di vendere, specie nel reparto arretrato. Ma potrebbero pensare a cedere il venticinquenne soltanto per un'offerta molto alta, motivo per il quale da Viale della Liberazione hanno stabilito il prezzo sotto il quale non si accetteranno offerte: cifra fissata a 50 milioni di euro.