Sono ancora puntati su Ademola Lookman i riflettori della stampa italiana, in attesa che la situazione di impasse tra Inter e Atalanta si sblocchi. Fumata bianca che però non sembra accennare ad arrivare neanche dopo la seconda offerta avanzata ieri da Marotta al collega e amico Percassi, che non ha alcuna intenzione di fare sconti. Secondo Sport Mediaset, difatti, il rilancio di ieri dei meneghini non è bastato a scalfire la difesa atalantina che non si muove dalla sua posizione.

Da Viale della Liberazione hanno offerto alla Dea 45 milioni complessivi: 42 milioni di parte fissa più 3 di bonus, proposta che ha incassato il parere negativo degli orobici che continuano a chiedere almeno 45 milioni di parte fissa. La trattativa è ancora aperta, il giocatore continua a spingere affinché Percassi mantenga la parola data lo scorso anno, specie perché l'Inter non rilancerà ulteriormente dopo la cifra offerta ieri.