L'affare Lookman è attualmente il centro del mondo per l'Inter, ma non è la sola operazione che andrà ultimata prima di fine estate, come riporta anche oggi Tuttosport sull'edizione cartacea.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, Cristian Chivu ha garbatamente fatto notare agli uomini mercato come a centrocampo ci siano troppi giocatori (da piazzare c'è Asllani, di cui ha parlato di recente Ausilio facendo intendere l'intenzione di cederlo) e anche l'attacco è in overbooking (andrà via Taremi).