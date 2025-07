Un Milan con rinnovato entusiasmo quello descritto da Christian Pulisic nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Pulisic, cosa pensa del Milan visto contro l’Arsenal e il Liverpool?

"Abbiamo fatto una buona prestazione in entrambe le gare: siamo stati solidi soprattutto nel primo tempo, abbiamo difeso bene e abbiamo creato alcune occasioni in attacco. In questo momento della stagione credo sia importante affrontare squadre forti e come inizio possiamo essere soddisfatti".

Insomma, la strada è quella giusta?

"Sicuramente anche se è molto presto per dare giudizi. Adesso è importante prepararci al meglio perché quando inizierà il campionato vogliamo essere nella migliore condizione possibile".

Napoli e Inter, protagoniste dell’ultimo campionato, si stanno rinforzando sul mercato. Prevede un’altra corsa a due per lo scudetto?

"Ci sono tante squadre forti in Serie A. Non mi aspetto un testa a testa tra Napoli e Inter per tutta la stagione perché troveranno diverse avversarie competitive. Noi cercheremo di vincere più gare possibili e di arrivare più in alto che possiamo".