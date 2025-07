L'Inter è decisa ad alzare la proposta per Ademola Lookman, ma l'Atalanta non farà sconti, come riporta oggi il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo. Il giocatore ha l'intesa coi milanesi e Marotta punta a trovare un'intesa entro 2 o 3 giorni, come ha detto ieri ad Appiano.

Ma perché questo breve arco temporale? Secondo il quotidiano la risposta è da cercare nei tempi di recupero di Lookman dallo stiramento al polpaccio. L'attaccante dovrà infatti decidere se partire con il resto della squadra per l'amichevole a Lipsia oppure se restare a casa.

L'alternativa dei nerazzurri a Lookman è Nico Gonzalez, a cui l'Inter non vorrebbe arrivare, pur sapendo che se non ci dovesse essere accordo l'Atalanta ascolterà l'offerta dell'Atletico Madrid.