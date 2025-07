L’Inter è la squadra di Serie A che ha incassato più soldi dalla ripartizione dei diritti tv del campionato 2024-25: 81,9 milioni di euro, circa 20 mln in meno dell’anno precedente, durante il quale aveva sfondato il tetto dei 100. Alle spalle dei nerazzurri, come si evince dal documento interno della Lega a cui ha avuto accesso la Gazzetta dello Sport, ci sono i campioni d’Italia del Napoli con 67,8 milioni di euro, praticamente la stessa quota del 2023-24. Appaiati sul podio la Juventus e il Milan, rispettivamente a 67,7 e 67,3 milioni, anch’essi in perdita di una ventina di milioni rispetto a un anno fa per effetto dei minori introiti complessivi e della differente gestione dell'archivio.

Nell’ultimo anno il totale delle risorse nette distribuibili ai 20 club del massimo campionato, fa notare la rosea, è stato di 898 milioni contro i 1072 della stagione precedente, l'ultima col vecchio ciclo di commercializzazione. In soldoni, la Serie A incassa meno dalle dirette pay domestiche (Dazn e Sky pagano 900 milioni annui fino al 2029, erano 927,5 di media nel 2021-24) e dall’estero (240 milioni, contro i 250 del 2021-24).