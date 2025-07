"Stupisce che, pur di tenere il punto, molti accettino di non giocare". Così il procuratore Oscar Damian jr commenta la scelta di alcuni giocatori di restare nelle "big" italiane nonostante sia indesiderati, come nel caso di Origi, Vlahovic o di Asllani. "In Italia si sta bene. Il fattore ambientale è sottovalutato nel pesare le scelte degli sportivi. Poi, certo, ci sono i soldi", prosegue.

"I club - dice Damian jr - non hanno strumenti efficaci per allontanare i calciatori. Se fai loro contratti brevi, rischi di perderli a zero. Se li fai lunghi, rischi di pagarli per anni anche se non giocano. Viste le cifre in ballo e le tutele di cui godono i calciatori, sbagliare un acquisto è un dramma".