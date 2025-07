C'è una carta in più in mano all'Inter per provare a convincere il Parma a cedere Giovanni Leoni. Secondo La Repubblica si tratta di Sebastiano Esposito, il cui valore come contropartita potrebbe abbassare sensibilmente la richiesta fatta dagli emiliani. Per strappare il difensore ai gialloblù servono 35 milioni di euro e l'ad Cherubini si è arreso all'idea di cedere il proprio gioiello già quest'anno.

Su Sebastiano Esposito, però, c'è anche il Cagliari, altra ipotesi comunque gradita al club di via della Liberazione perché porterebbe soldi in cassa ai nerazzurri.