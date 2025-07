Oltre a Luigi Corbani, fondatore del Comitato Sì Meazza, anche il promoter Claudio Trotta si esprime in merito alla questione relativa alla cessione dello stadio San Siro ai club Inter e Milan. Secondo Trotta, che avrebbe voluto fare un’offerta, insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo, iniziativa però resa impossibile dalle tempistiche troppo strette, il Meazza "può restare in piedi con o senza le squadre Inter e Milan. Milano si potrebbe fregiare di avere uno stadio dell’entertainment a 360 gradi ed essere un esempio europeo, ma è più facile dire che se Inter e Milan vanno via non va bene ed è un danno per la città".

"L'importanza dei concerti per lo stadio è palese, dal 2019 però nei progetti presentati dalle squadre per il Meazza si parlava ben poco dei concerti. Ci sono milioni di persone che hanno fatto vivere quello stadio anche con i soldi. Chi è che ha messo i soldi? I tifosi di calcio e gli acquirenti dei biglietti dei concerti, ed è un’economia sana. In questa operazione della vendita dello stadio ai club non c’è una visione del futuro se non quella di immaginare uno stadio per i ricchi e per chi ha soldi. Ma lo stadio è un bene pubblico che può essere rinnovato e migliorato per il pubblico, questo è il tema di cui non si parla mai" riporta Calcio e Finanza.