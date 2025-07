Inter sotto i riflettori del mercato estivo con la vicenda Lookman a tenere banco. Oggi, a margine del Consiglio di Lega, è previsto un contatto tra Beppe Marotta e Luca Percassi. Il presidente nerazzurro sa che per convincere l'Atalanta le chiacchiere servono a poco.

Potrebbero però non bastare, secondo La Repubblica, i 45 milioni complessivi che l'Inter dovrebbe offrire oggi. L'Atalanta ne chiede 45 più 5 di bonus. Oaktree non ha detto no, ma spera che la negoziazione si chiuda a una cifra più bassa: l'impressione è che l'affare si farà.