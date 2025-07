Emergono i dettagli ufficiali del trasferimento di Patryk Mackiewicz, difensore polacco classe 2008, dal Polonia Warszawa all'Inter. Come si legge sul sito del club di Varsavia, il ragazzo ha firmato un contratto triennale e verrà aggregato alla squadra Primavera di Benny Carbone.

"Patryk si è unito al Konwiktorska 6 nell'estate del 2023. Ha due presenze con la nazionale polacca Under 17, presenze regolari con le nostre giovanili e ha vinto il campionato polacco di CLJ Under 17 quest'anno. Il giovane giocatore è stato costantemente monitorato dallo staff tecnico della prima squadra. A marzo di quest'anno ha partecipato a un allenamento con la prima squadra e ha anche preso parte a un'amichevole contro il Widzew Łódź (marzo 2025). Nonostante il suo attuale contratto con il Polonia, ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia. Patryk, siamo orgogliosi del duro lavoro e dell'atteggiamento che hai dimostrato durante la tua permanenza alla Polonia Warsaw Academy! Incrociamo le dita per il tuo continuo sviluppo!", il messaggio che si legge nel comunicato.