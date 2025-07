La cessione di Tajon Buchanan a titolo definitivo al Villarreal chiude una parentesi non troppo fortunata nella carriera dell'esterno canadese classe 1999, arrivato solo un anno e mezzo fa dal Bruges e rivenduto a 9,2 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Il ragazzo non ha certamente inciso come si pensava: non è infatti riuscito a garantire a Inzaghi il lavoro che serviva come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. La sua cessione agli spagnoli permetterà comunque di fare una plusvalenza da 4,1 milioni di euro e questo spiega perché Oaktree preme per operazioni incentrate su giocatori rivendibili.