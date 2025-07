"Da quando, il 16 luglio, abbiamo anticipato la notizia dell'offerta dell'Inter per Lookman, è successa una cosa solo in parte sorprendente: ho visto rinnovarsi il senso del sogno estivo del tifoso e addirittura scoperto l'affetto (interessato...) degli interisti". Così Ivan Zazzaroni oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Un editoriale non senza la consueta vena polemica. Il proverbiale sassolino nella scarpa...

"Di fronte alla prospettiva di tornare a investire una somma importante per un giocatore, un intero popolo, uscito tramortito dalla finale di Champions, ha ripreso improvvisamente vita e riscoperto il sorriso da calciomercato - sottolinea il direttore del quotidiano romano -. Da anni l'Inter non muoveva 40 milioni per un giocatore e l'ipotesi di salire oltre 45, concludendo così il secondo o il terzo acquisto più caro di sempre dopo quelli di Lukaku e Crespo, ha prodotto effetti emotivamente "dopanti": gli interisti si sono rimessi a sognare dentro un'estate che di sogni ne sta offrendo pochi".

"Marotta sa bene che un calcio che non fa sognare i tifosi è un calcio morto", sancisce Zazzaroni.