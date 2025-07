Grande stagione quella appena chiusa da Riccardo Orsolini, protagonista con il Bologna. Alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante rossoblu ricorda anche il gol all'Inter, pesantissimo in chiave scudetto.

Il gol all’Inter è stato il più bello?

"Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi? Quanto al gol, beh, il più bello è stato quello realizzato al Genoa in casa".

Riveda il film della Coppa Italia.

"Ci siamo divertiti tanto, anche i giorni precedenti, c’era il giusto grado di tensione che veniva stemperata dal gruppo: è lì che l’abbiamo vinta, perché sulla carta eravamo spacciati, l’idea era che il Milan quando vuole spingere, beh, gioca e ti asfalta. Quella sera si sono allineati i pianeti: entrati sul campo ho detto “C’è un’atmosfera tale che io non posso non vincere”. Ce lo siamo detti tutti...".