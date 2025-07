Alla vigilia dell'amichevole contro il Perth Glory, che chiuderà la tournée estiva del Milan, Massimiliano Allegri è stato protagonista in conferenza stampa. Tra le domande a cui l'allenatore rossonero ha risposto, anche una sulla corsa Scudetto: "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juventus, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti".