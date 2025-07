Tutti in trepidazione per l'affare Ademola Lookman all'Inter. Una trattativa che fa scalpitare i cuori degli interisti, ma anche i bookies che provano a dare un'indicazione sulle percentuali di realizzazione dell'operazione. Come riporta Agipronews, la chiusura dell'affare appare molto vicina e il trasferimento da una corte nerazzurra all'altra vale infatti 1,30 su Sisal.

Qualora la trattativa dovesse saltare, le alternative non mancherebbero a cominciare da Nico Paz, offerto a 3,50 su Snai. A seguire c'è il francese del Chelsea, Christopher Nkunku, opzione data a 4.