Ademola Lookman ha ripreso ad allenarsi, seppur individualmente. La lesione al polpaccio è un ricordo e a Zingonia tutti sperano possa mettersi presto a disposizione. Ma nel frattempo il nigeriano continua a pressare il club: vuole l'Inter.

Ieri - come conferma la Gazzetta dello Sport - è arrivato addirittura un doppio rilancio dell'Inter: prima 40+5 di bonus, poi 42+3 di bonus. Una proposta migliorativa rispetto ai 40 di 12 giorni fa. "La seconda proposta messa per iscritto e dunque ufficiale: la palla è passata all’Atalanta, che non ha ancora formalmente declinato l’offerta ma insomma, le sensazioni intorno ai nerazzurri di Bergamo restano le stesse di qualche giorno fa. Ovvero che il punto di incontro deve essere ancora trovato: la forbice tra domanda e offerta si è ridotta, ma ancora non basta", spiega la rosea.

L'Inter ha cambiato anche formula, passando da prestito con obbligo ad acquisto a titolo definitivo. Resta in piedi la promessa della Dea a Lookman e anche la netta presa di posizione dell'attaccante, che ha scartato tutte le altre ipotesi di mercato. Marotta e il ds Ausilio stanno facendo il possibile per arrivare alla fumata bianca, e sono determinati a non tirare questa storia troppo per le lunghe: entro il fine settimana - secondo la Gazzetta - è possibile che la trattativa possa sbarcare a un esito più o meno definitivo.