Ancora un aggiornamento che riguarda Ademola Lookman. A darlo è Fabrizio Romano tramite il suo canale Youtube, dove l'esperto di mercato fa il punto della situazione all'indomani dell'offerta economica avanzata ieri dall'Inter, proposta da 42 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Offerta che, come chiarito qualche ora fa da Percassi (LEGGI QUI), non è stata rifiutata dalla dirigenza dell'Atalanta che al contrario ha voluto sottolineare di voler stabilire tempi, valutazioni e modalità. Da quello che filtra dalle parti di Viale della Liberazione, dal canto loro, i nerazzurri non si spingeranno oltre rilanciando ulteriormente, mentre torna a spingere invece il giocatore. Lookman ha difatti ricominciato a spingere, nella giornata di ieri, con i Percassi affinché possano lasciarlo partire permettendogli di vivere una nuova parentesi professionale che desidera fortemente e non a caso gli agenti tedeschi sono a Bergamo per incontrare la dirigenza della Dea per un incontro face to face. Marotta attende risposte definitive per poter mettere un punto sulla questione.

Nota di margine, non poco importante: l'obiettivo per l'attacco di Cristian Chivu è solo ed esclusivamente Ademola. Non c'è nessuna trattativa con altri giocatori come eventuali alternative al momento, ma un nome appuntato sul taccuino di Marotta, qualora la trattativa per l'attaccante nigeriano dovesse saltare, è quello di Christopher Nkunku. Il ventisettenne, in uscita dal Chelsea che dovrà fare spazio a Xavi Simons, è un profilo che piace dalle parti di Porta Nuova, dove però la priorità è e resterà il classe 1997 della Dea. Nessun contatto invece con Nico Gonzalez né con la Juventus.