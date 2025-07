L'offerta scritta che l'Inter ha inviato ieri all'Atalanta per Ademola Lookman ha una scadenza, secondo quanto rivelato da Sky Sport. Il club milanese, che per l'attaccante nigeriano ha messo sul piatto 42 milioni di euro di base fissa più tre milioni di euro di bonus, ha chiesto alla controparte di avere una risposta entro venerdì. I famosi tre giorni di cui aveva parlato anche il presidente Beppe Marotta lunedì scorso, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva.

Dal canto suo, Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, ha fatto sapere pubblicamente che "i tempi e i valori di uscita di un giocatore dell'Atalanta li decide soltanto l’Atalanta". Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.