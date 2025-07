Ancora futuro in bilico per il campione d'Europa, Gigio Donnarumma, che dopo quattro anni e una Champions finalmente conquistata potrebbe lasciare il Psg. Il contratto del portiere campano è in scadenza a giugno '26 e nonostante la trattativa per il rinnovo sia in corso, il gap tra domanda e offerta è ancora importante. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra l'entourage e la dirigenza parigina per tentare di ridurre la distanza tra le parti, ma la richiesta avanzata da Gigio non sembrerebbe collimare con le intenzioni dei transalpini che nel frattempo stanno trattando con il Lille per Lucas Chevalier, portiere con il quale ci sarebbe già una bozza d'accordo. La priorità dell'ex Milan è sempre stato il Paris al netto delle numerose voci di mercato, come fa sapere Calciomercato.com che assicura non ci siano stati contatti 'extraconiugali' tra gli agenti di Donnarumma e altri club.

Contatti che però potrebbero avviarsi nel caso in cui i dialoghi coi parigini dovessero complicarsi. Ad ammiccare a Gigio intanto sono stati già diversi club di prima fascia specie dalla Premier League ma, come fa sapere Cm.com, anche un eventuale ritorno in Italia non sarebbe da escludere. Attualmente le big italiane sono tutte coperte nel ruolo in questione, ma la citazione dell'Inter è d'obbligo. Il club di Viale della Liberazione non è mai rimasto indifferente dinnanzi alla situazione di Donnarumma, ma attualmente non è stata fatta ancora nessuna proposta nonostante le voci di mercato su Yann Sommer in ottica Galatasaray. E a proposito di Gala, il Cimbom è un altro club al quale è stato accostato l'ex portiere del Diavolo, ma anche in questo caso si tratta di voci e nulla più.