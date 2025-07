Elisa Bartoli parla ai canali ufficiali dell'Inter in vista della stagione appena cominciata con la maglia nerazzurra. "Questi giorni stanno andando bene, tanta energia e tanta voglia di lavorare forte perché quest'anno abbiamo veramente tanti obiettivi", afferma.

"La squadra è più o meno la stessa dell'anno scorso, con degli inserimenti importanti, siamo avanti col lavoro e cerchiamo di lavorare sui dettagli - prosegue -. L'unione è troppo importante, è il motore che ti fa andare avanti e ti dà la forza in più. Aspettative personali? Sarà una stagione stimolante, voglio dare il meglio di me e magari non ci sono ancora riuscita per via di alcuni infortuni. L'obiettivo di squadra è vincere un trofeo".