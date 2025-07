Tuttosport traccia oggi un profilo di Stefano Vecchi, tornato a lavorare all'Inter come allenatore dell'Under 23 dopo le esperienze lontane da Milano. Come sottolineato sul quotidiano, Vecchi è l'unico capace di vincere sia da calciatore che da tecnico il campionato Primavera.

Non solo, con il semplice approdo all'U23 ha già conquistato il record di essere l'allenatore di tre diverse squadre dell'Inter, visto che nella sua esperienza ha guidato brevemente anche la prima squadra, oltre ai successi conseguiti nel settore giovanile.