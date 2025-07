Non ci sono incedibili: vale per l'Inter e vale per chiunque. Dinanzi all'offerta giusta, tutti possono partire secondo il Corriere dello Sport. In particolare, occhio alla difesa.

Pavard attualmente è a bilancio a poco meno di 20 milioni e con questi soldi sul tavolo l'Inter rifletterebbe sull'addio, considerando anche uno stipendio sostanzioso e un'età non avanzata ma nemmeno più "verde". Stesso discorso per Bisseck, che pure ha solo 25 anni: lui costa circa 40 milioni, cifra non impossibile per un club di Premier League.

"Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono farsi trovare impreparati davanti all’eventualità. E così è già stato individuato il sostituto sia per Bisseck sia per Pavard: De Winter, considerato perfetto per agire come braccetto - si legge -. Con il Genoa i rapporti sono ottimi e la valutazione del belga è attorno ai 25 milioni. Anche nel suo caso, però, occhio alla Premier".