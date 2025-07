Chivu sta costruendo principali novità su Zalewski e Luis Henrique. A scriverlo oggi è il Corriere dello Sport che vede nel polacco e nel brasiliano due jolly che il tecnico romeno potrebbe utilizzare per la sua nuova idea di calcio da proporre in nerazzurro.

Entrambi hanno capacità di saltare l'uomo, presenziare sulla trequarti avversaria e creare spazi interessanti. In teoria, l'Inter li ha presi per dare il cambio sulle fasce a Dimarco e Dumfries, ma con il nuovo 3-4-2-1 in cantiere potrebbero essere utili anche altrove. "Con Chivu qualche variazione sul tema è preventivabile: chiedere un pieno di personalità a Luis Henrique, distributore automatico non solo di gol. Con il Marsiglia l’anno scorso ha sfornato anche dieci assist, e non si è mai fermato: presente in tutte le partite fino alla penultima di campionato. Garanzia di continuità, insomma - si legge -. Zalewski ha preso confidenza con l’Inter nei tre mesi e mezzo della stagione passata. Otto partite da titolare, abbastanza per rendersi versatile quanto basta giocando in tre posizioni diverse con Inzaghi. Un messaggio forte e chiaro lanciato anche a Chivu, che ha già recepito le qualità del polacco arrivato lo scorso inverno dalla Roma".