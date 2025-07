Prendi Calhanoglu, rinuncia a Calhanoglu. Sembra una puntata di Karate Kid ma è quanto accade in casa Galatasaray, dove non è ancora chiarissima l'intenzione di portare a Istanbul il centrocampista turco in forza all'Inter. A parlare del 20 di Cristian Chivu è l'allenatore del Cimbom, Okan Buruk: "Tutti lo vogliono, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Ma la questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo le mosse dopo" ha ammiccato l'allenatore turco ai microfoni di Sporx prima di prendere le parti dell'Inter in merito alle richieste economiche per la sua eventuale cessione.

"Lo conosco da quando aveva 16 anni. Il suo amore per il Gala è fortissimo - ha continuato -, attualmente gioca per una squadra che si aspetta un introito significativo. Se cedi un calciatore di quel calibro, pagherai un sacco di soldi per un giocatore dello stesso calibro. Anche le aspettative dell’Inter sono normali", ha concluso mandando, tra le righe, un messaggio inequivocabile alla dirigenza del Gala. Poi però aggiunge con consapevolezza: "È importante ottenere certi giocatori, ma non sappiamo quale sarà il nostro budget e le aspettative della controparte. Ci sono numeri molto alti per questo tipo di giocatori. Non abbiamo preso alcuna iniziativa in tal senso".