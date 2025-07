Marco Asensio può davvero fare al caso dell'Inter. Lo spagnolo, si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, è nel mirino nerazzurro per rinnovare la rosa tra centrocampo e attacco, dove Chivu sta progettando un "cambio di stile".

I motivi per cui il matrimonio converrebbe (la rosea ne conta sei). Il maiorchino corrisponde al profilo offensivo cercato dal club. Può giocare infatti dietro alla ThuLa o da mezza punta nel 3-4-2-1. Non ci sono elementi con le sue caratteristiche in rosa: nell'ultima Premier con l'Aston Villa ha completato il 71% dei dribbling tentati. Ha esperienza, a 29 anni ha vinto tutto con il Real Madrid ed è passato anche attraverso PSG e l'Aston Villa. Frequenta da sempre grandi spogliatoi, è abituato all'altissimo livello.

Pur maturo, non è assolutamente a fine corsa ed essendo vicino ai 30 anni (li compirà a gennaio) con una sola stagione a contratto può partire a cifre non altissime, attorno ai 10-12 milioni di euro. E ancora: Asensio segna. E' andato in doppia cifra tre volte nelle ultime quattro stagioni, compresa l'ultima (2 reti col PSG e 8 con l'Aston Villa).