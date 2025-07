Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex ct della nazionale, Gian Piero Ventura ha commentato la scelta di affidare la panchina dell'Italia a Gennaro Gattuso: "Farà ciò che potrà fare, ma l’ultima Nazionale forte era quella del Mondiale di Lippi che aveva Toni e Del Piero in panchina. Quando il tuo centravanti preferisce andare in Arabia vuol dire che non c’è più amore per la maglia dell'Italia".

Per lo scudetto chi vede come squadra favorita?

"Il Napoli ha la possibilità di iniziare un ciclo, sembra ci siano tutti i presupposti. Però per iniziare un ciclo ci vuole un allenatore di carisma come Conte. È un momento storico per Napoli, non ci sono mai stati questi presupposti, mai come quest’anno. Il campo sarà a parlare, anche perché ci saranno 4 competizioni per gli azzurri, ma almeno in Italia il Napoli può fare bene sicuramente. La squadra non è vecchia, ha ancora fame, l’anno scorso c’è stata la vittoria del sacrificio e dell’estetica".