"Questo è un potenziale giocatore da Premier League da 30 milioni di euro facili". E' la profezia che Nicola Legrottaglie fece guardando la prima partita da titolare di Giovanni Leoni, difensore che dopo un anno di Serie A al Parma sta facendo gola a diversi top club, Inter e Milan su tutti. Raccontando a Gazzetta.it il profilo del classe 2006, l'ex Juve, fino all'anno scorso Head of Performance della Samp, club che lo prelevò quasi per caso dal Sassuolo, non ha dubbi sul fatto che saprebbe imporsi da subito anche in una squadra di vertice: "Non farebbe nessuna fatica all'Inter, anzi: più alzi il livello, più aumenta la sua competitività. Va solo gestito con calma perché la maglia dell'Inter pesa. Credo sarà il futuro della Nazionale. Dico di più: ne diventerà capitano", ha assicurato Legrottaglie.