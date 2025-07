La Fiorentina ha offerto il rinnovo di contratto a Moise Kean per 4,2 milioni a stagione fino al 2030 ma, come riporta oggi Tuttosport, l'attaccante ha un'altra offerta appena arrivata sul tavolo. Simone Inzaghi sta infatti provando a portarlo all'Al Hilal.

Al giocatore azzurro è stato offerto un quadriennale a 20 milioni di euro all'anno e fino al 15 luglio c'è una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che i sauditi possono pagare senza problemi. Nelle prossime ore è attesa la scelta della punta.