La quiete dopo la tempesta? Probabilmente non ancora, non del tutto almeno. Ma all'orizzonte sembrano comparire cenni di distensione. Mentre capitan Lautaro Martinez è in fase di recharge con la famiglia tra Disneyland, asado e qualche tuffo con bambini e moglie, Hakan Calhanoglu sembra poter restare a Milano, Marcus Thuram stuzzica il compagno di reparto. "Fai attenzione che non sai nuotare" è il commento a sorpresa del Tikus a corredo di una foto che ritrae l'argentino di spalle in procinto di tuffarsi. Commento che non ha lasciato indifferenti i tifosi che hanno, a loro volta commentato entusiasti. "Pace fatta?" chiede un tifoso... E non solo.