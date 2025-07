Marco Tardelli parla alla Gazzetta dello Sport della situazione di Dusan Vlahovic. "Arrivare all'addio a parametro zero non conviene a nessuno, né alla Juventus né a Vlahovic. I bianconeri non incasserebbero nulla la prossima estate. Ma il serbo, giocando meno o comunque poco, rischierebbe di perdere la nazionale nell'anno del Mondiale".

"Dusan e il club - prosegue Tardelli - devono parlarsi e trovare un compromesso per chiudere al meglio una storia che era cominciata benissimo ma poi non ha mantenuto le attese. Lui a Milan o all'estero? Se ho bisogno di incassare, lo cedo anche al Milan. Vendere sì, ma nessun regalo".