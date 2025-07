Secondo quanto svelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube 'Fabrizio Romano in italiano', ad oggi, Kristjan Asllani sta declinando tutte le proposte che arrivano dall'estero, Betis Siviglia incluso, perché la sua priorità è proseguire la sua carriera in Italia. Anche se, attualmente, nessun club della Serie A si è fatto veramente avanti con l'Inter per provare a ingaggiarlo.

A proposito di centrocampisti nerazzurri in uscita, nella giornata di ieri c'è stato un incontro importante nella sede del club milanese tra le dirigenze di Inter e Bruges per Aleksandar Stanković. I belgi, che seguono il ragazzo da circa sei mesi, hanno ribadito alla controparte che vorrebbero portarlo alla corte di Nicky Hayen a titolo definitivo. Sentendosi rispondere quello che già si sapeva: la condizione necessaria perché l'affare vada in porto è che nell'accordo venga inserita una recompra in favore dell'Inter. C'è buona sintonia tra le parti, ma non si può ancora parlare di trattativa in stato avanzato. Nel summit, inoltre, l'Inter non ha chiesto né Ardon Jashari, grande obiettivo del Milan per il centrocampo, né Joel Ordóñez, che pure è un profilo che piace ai dirigente della Beneamata.