Davide Frattesi punta ad essere un giocatore decisivo per la prossima stagione dell'Inter, ma il cammino è cominciato con un ostacolo da superare, ovvero l'operazione di ieri di sports hernia bilaterale. Come riporta Tuttosport, il tutto si traduce in circa un mese di stop.

In compenso Frattesi, dopo l'arrivo a Milano di Cristian Chivu, è passato da papabile partente a incedibile.